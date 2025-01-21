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Нижегородец-душитель рассказал, почему напал на водителя такси

Нижегородский пассажир-душитель сказал, что его разозлил маневр таксиста

Нижегородец рассказал, что душил и бил водителя, потому что ему показалось, что таксист совершил опасный маневр на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

«Нижегородец, пытавшийся задушить таксиста, решил написать явку с повинной, когда узнал, что на него написали заявление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что видео с извинениями прислал адвокат мужчины. По словам злоумышленника, ему показалось, что таксист совершил опасный маневр. Пассажир разозлился на водителя, потребовал остановить машину и выйти, но таксист отказался, после чего произошел конфликт.

До этого сообщалось, что сервис по вызову такси заблокировал нижегородца.

Уточняется, что с пострадавшим водителем уже связались, чтобы узнать о его состоянии, а также помочь со страховыми вопросами. Представители сервиса также сообщили, что остаются на связи и готовы оказать водителю всю необходимую помощь.

Ранее треш-блогер записал видео издевательств над водителями.

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