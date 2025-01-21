Пассажира-душителя из Нижнего Новгорода заблокировали в такси

Сервис по вызову такси заблокировал пассажира, который душил и бил таксиста во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мы заблокировали пассажира за агрессивное поведение и готовы передать всю необходимую информацию правоохранительным органам. Агрессия в нашем сервисе недопустима, и нам искренне жаль, что водитель столкнулся с такой ситуацией», — прокомментировали представители сервиса по вызову такси.

Уточняется, что с пострадавшим водителем уже связались, чтобы узнать о его состоянии, а также помочь со страховыми вопросами. Представители сервиса также сообщили, что остаются на связи и готовы оказать водителю всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что во время поездки мужчина указывал водителю, как ехать, закрывал рот рукой, душил и бил его. После того, как таксист потерял сознание, нижегородец вышел из машины, подошел к водительскому креслу и стал хватать таксиста за одежду.

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