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Появились видео издевательств блогера из Краснодарского края над водителями

В Краснодарском крае треш-блогер записал видео издевательств над водителями

Блогер из Краснодарского края издевался над водителями и снимал это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

На кадрах видно, как блогер кричит на водителей, при этом оскорбляет их. Во время движения ругается с другими участниками движения, провоцирует их и угрожает расправой. Также видно, что блогер останавливает мужчину на обочине дороги и просит денег, после чего начинает бежать за ним. Одного из водителей он просит припарковать автомобиль для того, чтобы устроить драку.

Уточняется, что блогер «Мага-торнадо» известен своим провокационным контентом, в том числе видео со своим ребенком, на которых нецензурно выражается при мальчике, а также поощряет его за брань. Также известно, что мужчина владеет малым бизнесом и регулярно ведет свой блог в социальных сетях.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде пассажир душил и бил водителя такси во время поездки.

Ранее стало известно, почему амурчанин обстрелял автобус и ранил ребенка.

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