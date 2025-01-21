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На видео попало, как нижегородец душил таксиста во время руления

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина избил таксиста за рулем

В Нижнем Новгороде мужчина напал на таксиста во время поездки. Об этом сообщает паблик «Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Камера, расположенная в салоне автомобиля, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пассажир стал указывать таксисту, как ему ехать, после чего ударил мужчину по лицу и стал просить выйти из автомобиля. На слова таксиста, что это его машина, нижегородец отреагировал агрессивно: стал кричать и бить мужчину. После этого он закрыл рукой рот водителя и начал рулить.

Далее таксист попытался освободиться, тогда нижегородец стал его душить, из-за чего мужчина на несколько секунд потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что пассажир вышел из автомобиля и подошел к водительскому креслу. Злоумышленник стал кричать и хватать за одежду водителя, тогда таксист быстро закрыл дверь и успел уехать.

Уточняется, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

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