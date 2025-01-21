В Калининграде началось производство нового китайского внедорожника BAIC

Калининградский «Автотор» объявил о начале сборки рамного внедорожника BAIC BJ60.

«Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными Генеральным соглашением о сотрудничестве Автотор и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками.

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