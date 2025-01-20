ГИБДД будет присылать штрафы автовладельцам, не поставившим автомобили на учет

ГИБДД в ближайшее время внесет в базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая позволит оцифровать сведения о покупателе и присылать ему штрафы, даже если он не успел зарегистрировать машину на себя. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Сейчас при прекращении учета через 10 дней после продажи машины договор купли-продажи (ДКП) прикрепляется к базе, но он не оцифровывается, данные о покупателе недоступны для поиска. В ближайшее время информацию из ДКП будут вносить в электронную базу», — сообщил Шелков.

По его словам, с 1 марта 2025 года при оформлении ДКП через «Госуслуги» у продавца появится возможность прекращать учет машины до истечения 10-дневного срока, новая вкладка в базе ГИБДД с данными ДКП появится на следующем этапе совершенствования порядка регистрации машин.

«Это позволит бороться с уклонением от уплаты штрафов покупателями машин, которые ездили с недействительными номерами, так называемыми, машинами на «стоп-учет». Также это позволит бороться с переписыванием ДКП перекупщиками. Они фабриковали договоры, что якобы купили автомобиль менее 10 дней назад. Также перекупщики составляли ДКП от имени собственника на конечного покупателя, чтобы исключить себя из цепочки продаж», — пояснил Шелков.

После введения в базу ГИБДД новой вкладки с данными ДКП конечному собственнику смогут отказать в регистрации машины, если выяснится, что в базе ГИБДД новым собственником числится перекупщик, предупредил Шелков. Также это позволит начислять налоги перекупщикам, если они перепродали машину дороже, указал он.

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