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Стало известно, какие необычные вещи россияне забывают в каршеринге

«Ситидрайв»: среди необычных забытых вещей в каршеринге — паяльник и самовар
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В каршеринге россияне постоянно забывают личные вещи. Об этом сообщает каршеринг-сервис «Ситидрайв».

Сообщается, что в прошлом году водители забывали в арендованных автомобилях самовар, мешок сосновых шишек, камеру, раритетный смартфон BlackBerry, самокат, боксерские перчатки и паяльник.

Уточняется, что некоторые оставляли зарядные устройства и смарт-часы. При этом также в автомобилях забывали тапочки, туфли и подушку для сна. В сервисе отметили, что в отличие от 2023 года, в 2024 – не забывали людей и животных.

По словам специалистов сервиса, ежемесячно в арендованных автомобилях оставляют от 250 до 300 вещей. При этом чаще всего люди забывают документы, ключи, наушники, ноутбуки, шапки, очки и перчатки.

До этого сообщалось, что россиянам придется на 505 лет отказаться от такси, чтобы купить автомобиль Lamborghini.

Аналитики посчитали, что такси обходится жителям столицы в 122,4 тыс. рублей в год, поэтому если они откажутся от поездок и начнут откладывать эти деньги, то смогут купить Lamborghini через 505 лет.

Ранее нижегородец душил таксиста во время руления.

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