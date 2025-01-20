Россиянам рассказали, на сколько лет нужно отказаться от такси, чтобы купить Lamborghini

Россиянам придется на 505 лет отказаться от такси, чтобы купить автомобиль Lamborghini. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа.
«Аналитики платформы подсчитали, сколько лет россиянам необходимо экономить на такси, чтобы накопить на авто стоимостью 61,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Сообщается, что средний чек за одну поездку в такси в Москве составляет 850 рублей. По статистике, жители столицы заказывают такси три раза в неделю, это обходится им в 122,4 тыс. рублей в год.
Уточняется, что если люди полностью откажутся от поездок на такси и начнут откладывать вышеупомянутую сумму, то смогут купить автомобиль Lamborghini Urus через 505 лет.
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