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Россиянам рассказали, на сколько лет нужно отказаться от такси, чтобы купить Lamborghini

«Лента.ру»: россиянам придется на 505 лет отказаться от такси ради Lamborghini
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«Газета.Ru»

Россиянам придется на 505 лет отказаться от такси, чтобы купить автомобиль Lamborghini. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа.

«Аналитики платформы подсчитали, сколько лет россиянам необходимо экономить на такси, чтобы накопить на авто стоимостью 61,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что средний чек за одну поездку в такси в Москве составляет 850 рублей. По статистике, жители столицы заказывают такси три раза в неделю, это обходится им в 122,4 тыс. рублей в год.

Уточняется, что если люди полностью откажутся от поездок на такси и начнут откладывать вышеупомянутую сумму, то смогут купить автомобиль Lamborghini Urus через 505 лет.

До этого сообщалось, что в автомобиле Гоши Куценко злоумышленник соблазнил женщину, а затем ее убил.

На месте происшествия нашли использованные средства контрацепции, а также белый бюстгальтер, купленный на маркетплейсе.

Ранее трамвай влетел в пешеходов в Челябинске.

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