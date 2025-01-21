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Россиянам рассказали, что делать, чтобы машина зимой заводилась с пол-оборота

Автоэксперт Стрельбицкий: необходимо поддерживать заряд аккумулятора в авто
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BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы автомобиль уверенно заводился даже в холодное время года, важно соблюдать несколько простых правил. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Во-первых, необходимо поддерживать заряд аккумулятора. Зимой нагрузка на него увеличивается, поэтому нужно следить за его состоянием», — отмечает специалист.

По словам эксперта, при минусовых температурах нужно использовать зимнее моторное масло, поскольку оно имеет меньшую вязкость и обеспечивает легкий запуск двигателя. Также важно следить за качеством топлива.

Вадим Стрельбицкий советует регулярно проверять свечи и системы зажигания, потому что их износ может затруднять запуск двигателя автомобиля. Специалист также отмечает важность технического обслуживания, своевременной замены фильтров и других расходных материалов.

До этого сообщалось, что перед зарядкой аккумулятор нужно вынуть из автомобиля.

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