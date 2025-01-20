Россиянам рассказали, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Автоэксперт Арутин: для зарядки аккумулятор обязательно нужно вынуть из машины

При зарядке аккумулятора важно соблюдать технику безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт платформы «Авто.ру» Валерий Арутин.

«Для зарядки аккумулятор обязательно нужно вынуть из машины. Заряжать АКБ в квартире не рекомендуется, но, если другого места нет, поместите его в нежилую комнату с открытым окном», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, важно найти помещение с хорошей вентиляцией, поскольку при зарядке могут выделяться токсичные пары. На процесс влияет температура. Так, на холоде потребуется больше времени, а в жару возможен перегрев, поэтому лучше всего заряжать аккумулятор при комнатной температуре.

Эксперт отмечает, что перед использованием зарядного устройства нужно проверить, что аккумулятор не вздулся и не подтекает, поскольку поврежденное устройство нельзя не только заряжать, но и использовать. Также перед зарядкой следует очистить аккумулятор от пыли при помощи содового раствора, а при необходимости – удалить окислы с контактных клемм наждачной бумагой.

Выбирать режим зарядки нужно исходя из состояния аккумулятора и его типа, поэтому перед использованием зарядного устройства важно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями от производителя батареи.

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