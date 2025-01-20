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Россиянам рассказали, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Автоэксперт Арутин: для зарядки аккумулятор обязательно нужно вынуть из машины
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Кирилл Кухмарь/ТАСС

При зарядке аккумулятора важно соблюдать технику безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт платформы «Авто.ру» Валерий Арутин.

«Для зарядки аккумулятор обязательно нужно вынуть из машины. Заряжать АКБ в квартире не рекомендуется, но, если другого места нет, поместите его в нежилую комнату с открытым окном», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, важно найти помещение с хорошей вентиляцией, поскольку при зарядке могут выделяться токсичные пары. На процесс влияет температура. Так, на холоде потребуется больше времени, а в жару возможен перегрев, поэтому лучше всего заряжать аккумулятор при комнатной температуре.

Эксперт отмечает, что перед использованием зарядного устройства нужно проверить, что аккумулятор не вздулся и не подтекает, поскольку поврежденное устройство нельзя не только заряжать, но и использовать. Также перед зарядкой следует очистить аккумулятор от пыли при помощи содового раствора, а при необходимости – удалить окислы с контактных клемм наждачной бумагой.

Выбирать режим зарядки нужно исходя из состояния аккумулятора и его типа, поэтому перед использованием зарядного устройства важно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями от производителя батареи.

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