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Россиянам рассказали, какие неприятности подстерегают водителей

«Рольф»: если вы застряли на автомобиле, не стоит давить на газ до упора
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Максим Блинов/РИА Новости

Каждый водитель сталкивается с неловкими ситуациями, выходить из которых нужно, сохраняя спокойствие. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты компании «Рольф».

«Если вы застряли, не стоит давить на газ до упора. Лучше аккуратно покачать машину вперед-назад, чтобы выбраться. Можно также подложить под колеса что-то твердое, например ветки или коврики», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что, если водитель забыл включить поворотник, когда начал маневр, следует сразу же подать сигнал. Также незамедлительно нужно перепарковаться, если изначально автомобилист сделал это неправильно.

По словам специалистов, во время движения не стоит вступать в конфликт с агрессивными водителями, лучше просто уступить дорогу. А в случае, если двигатель заглох на светофоре, нужно включить аварийную сигнализацию, завести машину и продолжить движение.

Специалисты отмечают, что на дороге водителям следует держать безопасную дистанцию и быть готовыми к торможению. А если автомобилист забыл заправить автомобиль и топливо на исходе, то нужно выключить все ненужные приборы, чтобы сэкономить бензин и найти ближайшую заправку.

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