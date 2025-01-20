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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя час после ввода ограничений
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя почти час после его приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Ограничения ввели в 15:51 мск и отменили в 16:46 мск.

Также в Telegram-канале отмечается, что по состоянию на 17:00 мск в очереди на въезд на Крымский мост со стороны Тамани находились 52 машины. При этом очередь со стороны Керчи состояла из 34 транспортных средств.

15 января на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. На этом фоне граждан, находившихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За день до этого 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению террористических актов на территории РФ. В частности, украинский офицер угрожал взорвать Крымский мост.

Ранее в Южном окружном военном суде назначили дату заседания по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года.

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