На МКАД курьер избил мужчину, вступившегося за женщину-водителя

На МКАД при съезде на Ленинградское шоссе курьер на автомобиле подрезал машину с женщиной за рулем, а затем избил ее спутника. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Водитель-курьер нагло подрезал водителя-женщину. Ее спутник выскочил на разборки, но явно не рассчитал свои силы», — отмечается в публикации.

На видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, видно, что при съезде с МКАД образовалась пробка. Среди стоящих автомобилей сцепились двое мужчин. Один из них повалил другого на асфальт и бил его кулаками по голове. Рядом с дерущимися виден белый седан Lada Granta с открытой водительской дверью. После этого избиваемому удалось встать на ноги.

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