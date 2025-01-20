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Гаишники выследили волгоградца с незаконными «мигалками» по видео для друзей

Под Волгоградом ГИБДД поймала водителя с «мигалками» по видео для друзей
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Телеграм-канал Госавтоинспекция России

В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции нашли и задержали водителя, который незаконно установил на свою машину спецсигналы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции обнаружили видеозапись, на которой зафиксирован автомобиль с установленными специальными световыми и звуковыми сигналами. Местонахождение и личность водителя установлены», — отмечается в сообщении ведомства.

Сам задержанный признался, что установил на свою машину незаконные световые и звуковые сигналы и разместил видео в соцсетях, чтобы похвастаться перед друзьями. Ролик увидели полицейские и изъяли «мигалки» и звуковой сигнал, а также составили на молодого человека административный протокол. За незаконное пользование спецсигналами ему грозит лишение прав.

На кадрах видно, что под решеткой радиатора Lada Kalina автовладелец смонтировал проблесковые огни красного и синего цвета. Такие цвета используются на «мигалках» Госавтоинспекции.

Ранее в Иркутской области пассажир расстрелял такси из ружья после того, как водитель привез его к месту отправления.

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