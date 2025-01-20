Стало известно о судьбе водителя Daewoo, устроившего огненное ДТП в Москве

Суд отправил под стражу 37-летнего водителя, который врезался на Daewoo Nexia в столб на Московском скоростном диаметре (МСД). Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Я почувствовал сильный удар в правую часть машины. Когда автомобиль остановился, я посмотрел на проезжую часть и увидел, что его разорвало на две части», — приводит ведомство слова водителя.

После столкновения с мачтой городского освещения автомобиль вспыхнул. Пассажирам, молодым людям 2002 и 2003 годов рождения, выжить не удалось.

Авария произошла 18 января на юго-востоке Москвы. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, пересек три полосы и врезался в столб, после чего машина взорвалась. На месте происшествия возникли затруднения в движении транспорта.

Ранее на видео попало, как трамвай влетел в пешеходов в Челябинске.