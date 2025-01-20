На видео попало, как трамвай влетел в пешеходов в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как трамвай врезался в людей

В Челябинске трамвай врезался в людей, которые шли по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

«ДТП произошло на перекрестке пр. Победы и Молдавской. Пешеходы переходили дорогу – в этот момент вагон влетел в людей», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как трамвай на полной скорости врезается в людей, которые идут по пешеходному переходу. При этом один из пешеходов ехал на велосипеде. Далее видно, как от удара люди вылетают на проезжую часть.

Уточняется, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи. Движение трамваев остановлено.

До этого сообщалось, что в Китае 20 января казнили мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей.

Казнь Фань Вэйцю состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры, которые проследили, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом.

В декабре 2024 года суд признал, что мужчина виновен в угрозе общественной безопасности опасными методами.

Ранее в Петербурге рецидивист напал на бригаду скорой помощи.