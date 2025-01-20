В Китае совершили казнь над водителем, въехавшим в толпу людей

В Китае 20 января казнили мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Казнь Фань Вэйцю состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры, которые проследили, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом.

В декабре 2024 года суд признал, что мужчина виновен в угрозе общественной безопасности опасными методами. Его поступок признали «крайне подлым».

До этого сообщалось, что 11 ноября 2024 года в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) 62-летний водитель умышленно наехал на толпу, поскольку был расстроен результатом раздела имущества после развода.

Уточняется, что злоумышленник наехал на людей, которые занимались спортом в центре города. В результате аварии 43 человека получили ранения, а 35 — травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что после аварии злоумышленник находился в коме после попытки покончить с собой на месте происшествия.

Ранее китайцы утопили автомобиль на рыбалке в Приморье.