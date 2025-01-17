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Автомобиль провалился под лед и попал на видео в Приморье

Mash: вторая машина за два дня провалилась в ледовую трещину в Приморье
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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Приморье автомобиль провалился в ледовую трещину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Разлом образовался возле Фёдоровской сопки в Надеждинском районе. Накануне там под воду ушел грузовик, сегодня — внедорожник», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль провалился под лед, при этом возле берега стоит мужчина и выжимает мокрую одежду. По словам автора видео, за день до инцидента в эту же ледовую трещину провалился грузовик, который пришлось доставать.

На кадрах также видно, что другая машина объезжает трещину. При этом мужчины на мотоцикле не решились ехать дальше. По словам очевидца, они собираются объезжать. Автор видео призвал приморцев быть аккуратнее.

До этого сообщалось, что белгородец избил водителя и угнал его автомобиль, потому что не хотел ждать автобус. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за угон, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что перед погоней владивостокец отказался платить в ресторане.

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