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Стало известно, почему авто из Китая ржавеют за два года

Автоэксперт Бундин: китайские авто покрываются коррозией за два года из-за брака
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Mikael Damkier/Shutterstock/FOTODOM

Китайские автомобили в России покрываются коррозией за два года из-за сурового климата и возможного брака на производстве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Андрей Бундин. Он отметил, что пока в России не ведут статистику по наличию коррозии на ввезенных машинах из Китая в РФ.

«Даже европейские машины страдают в нашем климате. Складывается впечатление, что реагенты, например, в Москве, с каждым годом становятся все агрессивнее <...> даже на европейских автомобилях в течение пяти лет эксплуатации образуются маленькие «рыжики»», — заявил эксперт.

По его словам, в этом случае речь не идет о заводском браке, потому что у европейских производителей большой опыт в изготовлении машин, в том числе для водителей из России. Бундин добавил, что у китайских автокомпаний опыт в изготовлении надежных лакокрасочных покрытий не такой большой. В связи с этим машины из Китая быстрее покрываются коррозией в сравнении с европейскими.

«Ориентировочно после трех лет активной эксплуатации нужно детально осматривать машину на наличие ржавчины и устранять ее», — посоветовал эксперт.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что.китайский автомобиль может насквозь проржаветь за два года.

«Некоторые китайские авто прибывают в Россию без антикоррозийной обработки. Без нее китайские машины смогут прожить от двух до пяти лет. Дальше кузова машин ждут сильные очаги ржавчины и гниение», — рассказали каналу представители антикор-центров.

По словам экспертов, наиболее уязвимы перед коррозией автомобили брендов JAC, LiXiang, Lifan, Jetour и Dongfeng.

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