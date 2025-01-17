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Россиянам рассказали, за сколько лет китайский авто проржавеет насквозь

SHOT: китайские автомобили ржавеют насквозь за два года
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KPad/Shutterstock/FOTODOM

Китайский автомобиль может насквозь проржаветь за два года. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщили сотрудники российских антикор-центров.

«Некоторые китайские авто прибывают в Россию без антикоррозийной обработки. Без нее китайские машины смогут прожить от двух до пяти лет. Дальше кузова машин ждут сильные очаги ржавчины и гниение», — рассказали каналу представители центров.

По словам экспертов, наиболее уязвимы перед коррозией автомобили брендов JAC, LiXiang, Lifan, Jetour и Dongfeng. Наиболее устойчивы – TANK, Great Wall, Haval, Geely, FAW, OMODA, Changan, Exeed и Chery.

Как рассказал SHOT экс-заведующий кафедрой «Автомобили» Института МАДИ Сергей Матвеев, низкий срок эксплуатации машин из КНР обусловлен суровым российским климатом и агрессивными противогололедными реагентами.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о проблемах с китайскими автомобилями зимой.

«Самый капризный характер демонстрируют жидкокристаллические экраны. Если такой «телевизор» начинает на морозе глючить, то про поездку приходится забыть: даже спидометр окажется недоступным», – сказал Колодочкин.

Другая неприятность – климат-контроль часто живет своей жизнью, вследствие чего внезапно может стать невыносимо жарко или, напротив, очень холодно. Кроме того, наличие больших панорамных люков само по себе выхолаживает салон.Также Колодочкин отметил, что у некоторых китайских машин плохо работает топливный насос, который со временем выходит из строя.

Ранее россиянам назвали три ошибки при покупке китайского автомобиля.

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