Wuling начал продажи нового микровэна-трансформера

В Китае начались предварительные продажи микровэнов-трансформеров Wuling Zhiguang EV, сообщает carnewschina.com.

Новинка получила угловатый кузов в духе японских кей-каров. Длина модели составляет 3685 мм, а колесная база — 2600 мм. Объем багажника микровэна варьируется от 527 до 1117 л. В салоне предусмотрена небольшая цифровая приборная панель. При этом полноценной мультимедийной системы с тачскрином нет — вместо нее только радиола с USB-портом. Для машины предусмотрена одна подушка безопасности.

В Wuling Zhiguang EV предусмотрены 20 резьбовых отверстий для крепления различных аксессуаров в салоне и багажном отсеке. Таким образом, в передвижную мастерскую или автолавку.

В движение автомобиль приводит единственный электромотор мощностью 41 л.с. Максимальная скорость машины не превышает 100 км/час. Цена автомобиля начинается от 47,8 тыс. юаней (666 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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Автомобиль построен на модульной платформе и будет доступен с несколькими вариантами силовых установок. В одномоторном варианте с задним приводом он развивает 344 л.с., двухмоторная полноприводная версия — 619 л.с. Запас хода, в зависимости от применяемой батареи, варьируется в пределах от 520 до 730 км.

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