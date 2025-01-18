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Wuling начал продажи нового микровэна-трансформера

В Китае начались продажи микровэна-трансформера Wuling Zhiguang EV
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carnewschina.com

В Китае начались предварительные продажи микровэнов-трансформеров Wuling Zhiguang EV, сообщает carnewschina.com.

Новинка получила угловатый кузов в духе японских кей-каров. Длина модели составляет 3685 мм, а колесная база — 2600 мм. Объем багажника микровэна варьируется от 527 до 1117 л. В салоне предусмотрена небольшая цифровая приборная панель. При этом полноценной мультимедийной системы с тачскрином нет — вместо нее только радиола с USB-портом. Для машины предусмотрена одна подушка безопасности.

В Wuling Zhiguang EV предусмотрены 20 резьбовых отверстий для крепления различных аксессуаров в салоне и багажном отсеке. Таким образом, в передвижную мастерскую или автолавку.

В движение автомобиль приводит единственный электромотор мощностью 41 л.с. Максимальная скорость машины не превышает 100 км/час. Цена автомобиля начинается от 47,8 тыс. юаней (666 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что автопроизводитель Hongqi представил новый электрический кроссовер Tiangong 08.

Автомобиль построен на модульной платформе и будет доступен с несколькими вариантами силовых установок. В одномоторном варианте с задним приводом он развивает 344 л.с., двухмоторная полноприводная версия — 619 л.с. Запас хода, в зависимости от применяемой батареи, варьируется в пределах от 520 до 730 км.

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