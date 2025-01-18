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Россиянам рассказали о минусах седана Changan Eado Plus

Автоэксперт Виноградов перечислил назвал шесть минусов китайского седана Changan Eado Plus
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Changan

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах седана Changan Eado Plus.

«Проблемы связаны с системой впрыска топлива двигателя — образование нагара на клапанах, чувствительность к маслу (рекомендуется 0W-20). К слову, менять его нужно каждые 10 тысяч км. Непривычно, что при каждом ТО предлагается менять топливный фильтр, что сказывается на стоимости обслуживания», — сказал Виноградов.

У багажника Changan Eado Plus маленький проем, кроме того, отсутствует ручка для закрывания крышки.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX70.

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