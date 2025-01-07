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Представлен кроссовер Hongqi Tiangong 08, сканирующий дорожный рельеф

Hongqi показал Tiangong 08 с системой сканирования дороги, как у Mercedes
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Hongqi

Китайский производитель автомобилей премиум-класса Hongqi представил новый электрический кроссовер Tiangong 08. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль построен на модульной платформе и будет доступен с несколькими вариантами силовых установок. В одномоторном варианте с задним приводом он развивает 344 л.с., двухмоторная полноприводная версия — 619 л.с. Запас хода, в зависимости от применяемой батареи, варьируется в пределах от 520 до 730 км.

Машина снабжена пневмоподвеской с шестью уровнями жесткости, для нее предусмотрена функция прогнозирования дорожных условий и автоматической корректировки уровня жесткости подвески в реальном времени — подобная система Magic Carpet появилась на флагманских моделях Mercedes-Benz в 2012 году.

В зависимости от комплектации, цена нового Hongqi в Китае варьируется в пределах 239,8–339,8 тыс. юаней (₽3,22–4,56 млн).

Ранее Leapmotor представил новый кроссовер с самообучающимся автопилотом.

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