Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге второй за день автомобиль упал в реку

В Петербурге на набережной Обводного канала машина упала в воду

В Санкт-Петербурге вторая за день машина упала в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На набережной Обводного канала машина упала в воду. Машину снесло течением. На месте скорые и спасатели. Это второй случай в городе за сутки», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, авария произошла на перекрестке Обводного и Рыбинской: машина с пассажирами на скорости столкнулась с другим автомобилем, после чего улетела в воду.

На месте падения авто в воду скопилось большое количество машин, наблюдается затруднение движения транспорта.

Сегодня в 4:45 внедорожник Range Rover упал в Фонтанку у перекрестка с Никольским переулком. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением.

За рулем Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

Позже выяснилось, что водитель намеревался скрыться от полиции, которая пыталась его остановить. На него составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Ранее в Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами