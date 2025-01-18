В Петербурге второй за день автомобиль упал в реку

В Петербурге на набережной Обводного канала машина упала в воду

В Санкт-Петербурге вторая за день машина упала в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На набережной Обводного канала машина упала в воду. Машину снесло течением. На месте скорые и спасатели. Это второй случай в городе за сутки», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, авария произошла на перекрестке Обводного и Рыбинской: машина с пассажирами на скорости столкнулась с другим автомобилем, после чего улетела в воду.

На месте падения авто в воду скопилось большое количество машин, наблюдается затруднение движения транспорта.

Сегодня в 4:45 внедорожник Range Rover упал в Фонтанку у перекрестка с Никольским переулком. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением.

За рулем Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

Позже выяснилось, что водитель намеревался скрыться от полиции, которая пыталась его остановить. На него составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Ранее в Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем.