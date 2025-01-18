Россиянам рассказали о минусах китайского седана Jetta VA3

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах китайского седана Jetta VA3.

По его словам, у автомобиля руль регулируется только по углу наклона. Салон выглядит очень просто, а материалы отделки недорогие. Также не складываются спинки задних сидений.

В багажнике Jetta VA3 нет крючков и рукоятки для закрывания крышки багажника. Кроме того, в моторном отсеке практически полностью отсутствует шумоизоляция.

Вне зависимости от исполнения, у Jetta VA3 будет обычный отопитель вместо климат-контроля. Нет обогревов сидений или руля.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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