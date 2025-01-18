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Ferrari F430 президента США Дональда Трампа пустят с молотка

Спортивный Ferrari F430 президента США Дональда Трампа продадут на торгах
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Rockstar Car Auction

Аукционный дом Rockstar Car Auctions выставит на продажу итальянский спортивный автомобиль Ferrari F430, который ранее принадлежал избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает carscoops.com.

Торги должны пройти с 16 февраля по 9 марта. Автомобиль оценен в $1 млн (102 млн рублей по курсу на момент публикации). Вместе со спорткаром будущий владелец получит оригинальный паспорт транспортного средства, а также гарантийный талон на имя Трампа. Пробег автомобиля составляет 15 тыс. километров.

Автомобиль окрашен в ярко-красный цвет Rosso Corsa. Кроме того, кузов оклеен защитной пленкой.

Отмечается, что Дональд Трамп был первым владельцем автомобиля. Машина была куплена в 2007 году.

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

С момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что в Самаре выставили на продажу редкий американский автомобиль.

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