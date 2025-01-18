В Самаре выставили на продажу редкий американский автомобиль

В России выставили на продажу редкий американский автомобиль Packard Caribbean, сообщает «За рулем». Всего было выпущено 400 таких кабриолетов.

«Машина, выставленная на продажу в Самаре, обладает богатой историей, хоть и с относительно скромным пробегом – всего 54 200 километров для автомобиля, которому исполнилось 70 лет. Ее нынешний владелец приобрел ее в 2011 году и является единственным собственником на территории России», — говорится в сообщении.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 5,9 литра, развивающим 212 л.с. В комплектацию входят кресла с электрорегулировкой, электрические стеклоподъемники, кожаный салон и гидроусилитель руля. Есть также вакуумный усилитель тормозов.

За раритетный автомобиль владелец хочет получить 27 млн рублей.

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

С момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей.