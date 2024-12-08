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Редкое купе Ford выставили на аукцион

На аукцион выставили Ford Thunderbird, хранившийся в гараже 22 года

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carscoops.com

На аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года, сообщает carscoops.com.

Отмечается, что с момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Автомобиль оснащен 3,9-литровым безнаддувным двигателем V8 от Ford мощностью 252 л.с. При подготовке к продаже в купе заменили масло и охлаждающую жидкость, а также установили новый топливный насос.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км.

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

Ранее сообщалось, что редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей.

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