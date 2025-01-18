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BYD оснастит все свои автомобили автопилотом

Carnewschina: все автомобили BYD оснастят автопилотом
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BYD

Китайский автопроизводитель BYD планирует оснастить все свои автомобили автопилотом, сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что BYD планирует «демократизировать» доступ к системе интеллектуального вождения L2+, внедрив его даже на самых дешевых электромобилях, таких как BYD Seagull стоимостью 68,9 тыс. юаней (960 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

По данным издания, автопилоты появятся на всех новых автомобилях BYD до конца 2025 года.

До этого стало известно, что автопроизводитель Hongqi представил новый электрический кроссовер Tiangong 08.

Автомобиль построен на модульной платформе и будет доступен с несколькими вариантами силовых установок. В одномоторном варианте с задним приводом он развивает 344 л.с., двухмоторная полноприводная версия — 619 л.с. Запас хода, в зависимости от применяемой батареи, варьируется в пределах от 520 до 730 км.

Ранее стало известно, когда Lada получит автопилот.

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