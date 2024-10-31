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Стало известно, когда Lada получит автопилот

«АвтоВАЗ» оснастит Lada автопилотом в 2030-е годы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен оснастить машины Lada технологией автопилота в 2030-х годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя по научно-исследовательской работе компании Константина Котлярова.

«На сегодняшний день по электронике абсолютно все понятно. <…> Коротко отвечаю — в тридцатые годы», — заявил он.

Котляров добавил, что «АвтоВАЗу» предстоит решить проблему с разметкой на дорогах, на которую обычно ориентируются автопилоты.

«Что у нас с разметкой, особенно зимой, вам рассказывать не надо», — пояснил он.

Еще одной проблемой является поведение автопилота в нештатных ситуациях, когда технологии необходимо принять некий моральный выбор.

До этого институт НАМИ раскрыл подробности о разработанной им системе автопилотирования для автомобилей и начал тестировать ее на Lada Vesta. Универсальная система оснащена программным обеспечением отечественной разработки, сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».

«NAMI Self-Driving System — универсальная система, которую можно установить на любой легковой и грузовой транспорт, на роботизированные средства. Также есть возможность глубокой интеграции системы на этапе разработки транспорта. Испытания системы проводились на автомобилях отечественного производства российских и зарубежных брендов, в том числе на Lada Vesta», — отмечается в сообщении НАМИ.

Ранее были названы шесть китайских конкурентов Lada Aura.

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