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На видео попало, как сразу три экипажа ДПС погнались за нарушителем в Кирове

В Кирове три экипажа ДПС остановили нарушителя 15 выстрелами и попали на видео

В Кирове нарушителя на автомобиле ВАЗ преследовали сразу три экипажа ДПС, сообщает Telegram-канал Baza.

«Уходя от погони, парень в «семерке» устроил несколько ДТП, а один из инспекторов аж 15 раз выстрелил в сторону колес «Лады», пытаясь ее остановить», — отмечается в публикации.

Нарушителя удалось задержать, выяснилось, что 30-летний мужчина по имени Артем управлял автомобилем без водительского удостоверения и был нетрезв.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Кировчано», видно, что автомобиль протаранил Skoda. В конечном итоге ВАЗ оказался на краю дороги, ему заблокировал движение полицейский УАЗ. Помимо трех автомобилей Госавтоинспекции, на месте происшествия видны три машины обычной полиции.

Ранее в Череповце пожилая женщина разбила палкой стекло в автобусе и попала на видео.

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