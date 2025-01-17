На видео попало, как сразу три экипажа ДПС погнались за нарушителем в Кирове

В Кирове нарушителя на автомобиле ВАЗ преследовали сразу три экипажа ДПС, сообщает Telegram-канал Baza.
«Уходя от погони, парень в «семерке» устроил несколько ДТП, а один из инспекторов аж 15 раз выстрелил в сторону колес «Лады», пытаясь ее остановить», — отмечается в публикации.
Нарушителя удалось задержать, выяснилось, что 30-летний мужчина по имени Артем управлял автомобилем без водительского удостоверения и был нетрезв.
На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Кировчано», видно, что автомобиль протаранил Skoda. В конечном итоге ВАЗ оказался на краю дороги, ему заблокировал движение полицейский УАЗ. Помимо трех автомобилей Госавтоинспекции, на месте происшествия видны три машины обычной полиции.
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