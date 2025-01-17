Кроссоверы Avatr 11 добрались до России

Партию электромобилей Avatr 11 от Changan привезли в Россию. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Это – товарные автомобили, готовые к старту продаж и отгрузкам дилерам. Ранее Avatr 11 завершил сертификацию и получил ОТТС для нашего рынка. Это значит, что началу продаж первой модели марки в России ничего не мешает», — говорится в сообщении портала.

Avatr 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

На российском рынке кроссовер предложат с двумя силовыми установками на выбор — 323-сильной одномоторной с задним приводом и двухмоторной полноприводной мощностью 578 л.с.

Из особенностей — автомобиль ускоряется до 100 км/час за 4,5 с. Самая «дальнобойная» версия способна проехать 625 км. Налог составит 5,25 тыс. рублей в год.

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