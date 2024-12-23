Changan перечислил три особенности кроссовера Avatr 11 для России

Changan назвал три особенности кроссовера Avatr 11 для российского рынка

Китайский электрический кроссовер Avatr 11 сертифицировали в России. Об этом сообщает пресс-служба компании Changan Motors Rus.

Avatr 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

На российском рынке кроссовер предложат с двумя силовыми установками на выбор — 323-сильной одномоторной с задним приводом и двухмоторной полноприводной мощностью 578 л.с.

Из особенностей — автомобиль ускоряется до 100 км/час за 4,5 с. Самая «дальнобойная» версия способна проехать 625 км. Налог составит 5,25 тыс. рублей в год.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что Jetour начал продажи в России нового кроссовера.