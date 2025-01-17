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Polestar выпустит новый компактный кроссовер для продаж в Европе

Polestar анонсировала новый кроссовер под индексом 7 для европейского рынка
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Polestar

Polestar анонсировала новый кроссовер под индексом 7, сообщает портал Car and Driver.

По предварительным данным, «семерка» по своим размерам будет меньше модели Polestar 3. Машину построят на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), которая лежит в основе Smart #3 и Polestar 4.

На рынок Polestar 7 выйдет до конца десятилетия. Машина будет выпускаться в Европе для местного рынка.

До этого Mazda показала на автосалоне в Токио самую мощную версию родстера MX-5 (Miata) за всю историю производства модели.

В разработке модификации 12R приняло активное участие гоночное подразделение Mazda Spirit Racing. Автомобиль, который будет выпущен ограниченной серией в 200 экземпляров, получил двигатель 2.0 мощностью 197 л.с. Это делает версию 12R самой мощной заводской модификацией MX-5 из когда-либо выпускавшихся.

Автомобиль получил шестиступенчатую механическую трансмиссию, тормозные суппорты Brembo, диски увеличенного диаметра и регулируемые по высоте амортизаторы. Среди внешних отличий от стандартного родстера — оригинальный передний бампер, задний спойлер и кованые колеса.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz возродит купе S-Class.

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