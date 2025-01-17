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Под Калугой сотрудник французского посольства на машине наехал на пешехода

МВД РФ: сотрудник посольства Франции на Renault сбил женщину в Калужской области
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Авария с участием легкового автомобиля, за рулем которого находился сотрудник французского посольства в Москве, произошла в Калужской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления российского министерства внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло вечером 15 декабря на 85-м километре трассы А130 «Москва — МалоярославецРославль». Работник посольства, управляя машиной Renault Kangoo, двигался со стороны города Рославль в сторону российской столицы. Однако по пути он сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

«Проводится административное расследование», — говорится в заявлении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, за рулем автомобиля находился мужчина 1971 года рождения. Он работает в посольстве Франции в качестве преподавателя.

Пострадавшей, в свою очередь, оказалась женщина 1992 года рождения. В результате аварии она получила легкие травмы, но отказалась предъявлять водителю какие-либо претензии.

В ночь на 17 января на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. Из-за этого движение транспортных средств на данном участке дороги было затруднено. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Московской области автобус протаранил забор и въехал на территорию школы.

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