ДТП с участием шести автомобилей произошло на 27-м км Ленинградского шоссе

Шесть машин столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в публикации.
По информации департамента, движение в районе ДТП затруднено.
14 января в Подмосковье произошла большая авария в районе Солнечногорска — столкнулись несколько автобусов и легковых автомобилей.
Авария произошла на Ленинградском шоссе между Солнечногорском и Зеленоградом с несколькими автобусами и минимум тремя кроссоверами. Водители сообщают о пострадавшем. Из-за аварии образовалась 8-километровая пробка — от деревни Пешки до ЦКАД.
При этом столичный Дептранс уточняет, что в результате ДТП движение в сторону центра оказалось затруднено на 1 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда. На месте работают оперативные службы.
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