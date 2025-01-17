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ДТП с участием шести автомобилей произошло на 27-м км Ленинградского шоссе

Шесть автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Шесть машин столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в публикации.

По информации департамента, движение в районе ДТП затруднено.

14 января в Подмосковье произошла большая авария в районе Солнечногорскастолкнулись несколько автобусов и легковых автомобилей.

Авария произошла на Ленинградском шоссе между Солнечногорском и Зеленоградом с несколькими автобусами и минимум тремя кроссоверами. Водители сообщают о пострадавшем. Из-за аварии образовалась 8-километровая пробка — от деревни Пешки до ЦКАД.

При этом столичный Дептранс уточняет, что в результате ДТП движение в сторону центра оказалось затруднено на 1 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда. На месте работают оперативные службы.

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