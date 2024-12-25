Россиянам рассказали, что чаще всего ломается в китайских авто зимой

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о проблемах с китайскими автомобилями зимой.

«Самый капризный характер демонстрируют жидкокристаллические экраны. Если такой «телевизор» начинает на морозе глючить, то про поездку приходится забыть: даже спидометр окажется недоступным», — сказал Колодочкин.

Другая неприятность — климат-контроль часто живет своей жизнью, вследствие чего внезапно может стать нестерпимо жарко или, напротив, очень холодно. Кроме того, наличие больших панорамных люков само по себе выхолаживает салон.

Сервисмены отмечают, что антикоррозионная устойчивость у многих китайских автомобилей слабая: нет сплошной оцинковки кузова.

Также Колодочкин отметил, что у некоторых китайских машин плохо работает топливный насос, который со временем выходит из строя.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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