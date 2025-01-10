Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о серьезных минусах внедорожника Kia Mohave

Автоэксперт Виноградов перечислил три существенных минуса Kia Mohave с пробегом
close
KIA

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о подержанном внедорожнике Kia Mohave за 2 млн рублей.

«За 2 млн рублей Kia Mohave с пробегом будет десятилетним, что вполне приемлемо. Почти все автомобили на рынке оснащены трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. И это самый лучший вариант, так как двигатель получился очень надежным», — сказал Виноградов.

По его словам, у автомобиля часто ломаются блок свечей накаливания и вязкостная муфта вентилятора. К 150 тыс. километров пробега кожаная отделка руля и сидений Kia Mohave может окончательно износиться.

В системе полного привода часто отказывает моторчик раздаточной коробки. К 100 тыс. километров пробега изнашиваются ступичные подшипники.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам перечислили минусы внедорожника Nissan Patrol.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами