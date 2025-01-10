Россиянам рассказали о серьезных минусах внедорожника Kia Mohave

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о подержанном внедорожнике Kia Mohave за 2 млн рублей.

«За 2 млн рублей Kia Mohave с пробегом будет десятилетним, что вполне приемлемо. Почти все автомобили на рынке оснащены трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. И это самый лучший вариант, так как двигатель получился очень надежным», — сказал Виноградов.

По его словам, у автомобиля часто ломаются блок свечей накаливания и вязкостная муфта вентилятора. К 150 тыс. километров пробега кожаная отделка руля и сидений Kia Mohave может окончательно износиться.

В системе полного привода часто отказывает моторчик раздаточной коробки. К 100 тыс. километров пробега изнашиваются ступичные подшипники.

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Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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