Водителям рассказали, как предотвратить налипание снега на подкрылки

Автоэксперт Колодочкин назвал четыре способа избавиться от снега на подкрылках

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что для предотвращения налипания снега на подкрылки можно использовать несколько методов.

«Люди придумывают способы борьбы с наледью, чтобы она не скапливалась в колесных нишах. Речь идет о смазывании подкрылков. Вариантов – множество. Например, WD-40 и аналоги, отработавшее моторное масло, вода с глицерином и даже сало», — сказал Колодочкин.

При этом, если наледь уже образовалась, очистить подкрылки можно на обычной мойке. Кроме того, подойдет и теплый паркинг – налипший снег отвалится сам.

Не нужно использовать для ликвидации ледяных наростов промышленный фен, так как снег он растопит, но может расплавить пластиковые детали.

До этого Колодочкин заявил, что массивная снежная шапка на крыше автомобиля увеличит расход топлива автомобиля на два литра на 100 км пробега.

По его словам, сугроб на крыше ухудшает аэродинамику автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива. Это влияние наиболее сильно на высоких скоростях при движении по трассе, но ухудшение аэродинамики начинает сказываться с 60 км/ч, указал эксперт.

«Ездить со снежной шапкой на крыше просто опасно. Она может съехать на лобовое стекло во время движения и лишить водителя обзора. Также она может упасть на автомобили, идущие сзади», — предупредил эксперт.

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