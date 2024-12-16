Россиянам рассказали, на сколько вырастает расход топлива с сугробом на крыше автомобиля

Массивная снежная шапка на крыше автомобиля увеличит расход топлива автомобиля на 2 литра на 100 км пробега. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Наличие снега влияет на расход топлива примерно как груженый багажник на крыше. Все зависит от высоты сугроба, но за дополнительные 1-2 л топлива на 100 км я ручаюсь. Это железно», — сказал Колодочкин.

По его словам, сугроб на крыше ухудшает аэродинамику автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива. Это влияние наиболее сильно на высоких скоростях при движении по трассе, но ухудшение аэродинамики начинает сказываться с 60 км/ч, указал эксперт.

«Ездить со снежной шапкой на крыше просто опасно. Она может съехать на лобовое стекло во время движения и лишить водителя обзора. Также она может упасть на автомобили, идущие сзади», — предупредил Колодочкин.

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