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Названы простые способы согреть автомобиль зимой

Автоэксперт Колодочкин назвал три действенных способа согреть автомобиль

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Shutterstock

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как согреть автомобиль зимой.

Популярный способ у жителей холодных регионов – обогрев поддона картера. Обычно для этого используют внешние обогреватели или встроенные тэны, но в продаже встречаются и упрощенные варианты в виде пластины, наклеиваемой снаружи на картер и подключаемой к 220 В.

Обычные «дворники» можно заменить на обогреваемые. От последствий ледяного дождя они не спасают, но при езде в непогоду такие щетки остаются чистыми.

Еще одно приспособление, помогающее использовать зимой вязкую изопропиловую омывающую жидкость, внешне напоминает бытовой кипятильник. Устройство подключается к системе охлаждения мотора. Так делали даже на серийных автомобилях. Горячая охлаждающая жидкость поделится своими калориями с омывайкой, возвращая ей нормальную текучесть.

До этого Колодочкин рассказал о жизненно необходимых вещах для автомобиля.

«Зимой на машине часто что-то к чему-то примерзает. Самое обидное – это невозможность проникнуть в салон машины: двери намертво примерзли. Чтобы этого не случилось, достаточно заблаговременно обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой», — сказал Колодочкин.

Кроме того, надо проверить аккумулятор. Если он быстро разряжается, его надо заменить. Если после предыдущей замены моторного масла машина прошла 7-8 тысяч км, то есть смысл заменить масло на свежее.

Также рекомендуем заменить щетки стеклоочистителей, а весной снова поставить новый комплект.

Ранее водителям объяснили, почему зимой часто горят автомобили.

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