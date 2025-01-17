Названы самые безопасные автомобили в мире

Организация Euro NCAP назвала пять самых безопасных автомобилей в мире

Организация Euro NCAP по итогам проведенных краш-тестов назвала самые безопасные легковые автомобили 2024 года, сообщает motor.ru.

Так, в категории «Самый безопасный электромобиль» победил кроссовер Zeekr X. Кроме того, эта модель признана лучшим автомобилем в классе малых кроссоверов.

Самым безопасным большим кроссовером в Euro NCAP признали модель Mazda CX-80. В рейтинге больших семейных автомобилей в лидерах оказался Skoda Superb. Также специалисты отметили высокую безопасность китайского Maxus eTerron 9. Абсолютным победителем вне зависимости от категорий стал Mercedes-Benz E-Class.

Euro NCAP — европейская организация, которая проводит независимые краш-тесты автомобилей с оценкой активной и пассивной безопасности.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Кроме того, автомобиль Renault Logan провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Об этом сообщает пресс-служба компании. По итогам испытаний машина получила ноль звезд за безопасность из пяти возможных.

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 32,8%, детей-пассажиров — 61,2%, пешеходов — 46,3%, работа систем активной безопасности оценена в 0%. Также кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.