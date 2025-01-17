Автомобиль Honda протаранил две легковушки и попал на видео в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало, как Honda протаранила две легковушки

В Нижегородской области машина Honda проехала на красный свет светофора и протаранила автомобили Renault и Toyota. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своем Telegram-канале.

«В 11:18 на 3 км автодороги Кстово — Д. Константиново — автодороги Н. Новгород — Саратов, водитель автомобиля «Хонда» при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя, после чего автомобиль «Рено» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как автомобиль Honda проезжает на красный свет и врезается в машину Renault, которая перед этим поворачивала налево. После столкновения Honda выезжает на встречную полосу движения, где врезается в автомобиль Toyota.

Уточняется, что водитель машины Honda получил травмы.

Ранее ребенок закрыл автомобиль и не смог из него выбраться.