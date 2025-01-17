Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль Honda протаранил две легковушки и попал на видео в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало, как Honda протаранила две легковушки

В Нижегородской области машина Honda проехала на красный свет светофора и протаранила автомобили Renault и Toyota. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своем Telegram-канале.

«В 11:18 на 3 км автодороги Кстово — Д. Константиново — автодороги Н. Новгород — Саратов, водитель автомобиля «Хонда» при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя, после чего автомобиль «Рено» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как автомобиль Honda проезжает на красный свет и врезается в машину Renault, которая перед этим поворачивала налево. После столкновения Honda выезжает на встречную полосу движения, где врезается в автомобиль Toyota.

Уточняется, что водитель машины Honda получил травмы.

Ранее ребенок закрыл автомобиль и не смог из него выбраться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами