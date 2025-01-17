В Хабаровском крае ребенок закрыл автомобиль и не смог из него выбраться

В Хабаровском крае ребенок заблокировал автомобиль и не смог из него выбраться самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мальчишка из Виноградовки залез в мамину Suzuki Ignis и заблокировал двери. Просидел там почти час — нажимал на все кнопки, но нужную найти не мог. Взволнованная родительница вызвала спасателей: те поговорили с автопленником и быстро достали его из легковушки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как спасатели объясняют ребенку, как правильно разблокировать автомобиль, и через несколько попыток у мальчика получается нажать правильную кнопку. При этом во время беседы с ребенком один из спасателей осматривал машину.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобиль провалился в ледовую трещину.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как машина провалилась под лед, при этом возле берега стоит мужчина и выжимает мокрую одежду.

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