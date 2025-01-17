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Водителю, избившему пожилого пешехода во Владивостоке, ужесточили меру пресечения

Владивостокца, избившего пожилого пешехода, отправили в СИЗО
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Прокуратура Приморского края

По представлению прокурора мужчине, который избил пожилого пешехода во Владивостоке, ужесточили меру пресечения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Приморского края.

«Приморский краевой суд поддержал доводы прокурора о том, что ранее избранная мера пресечения в виде запрета определенных действий не способна обеспечить надлежащее поведение мужчины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину заключили под стражу в зале судебного заседания.

До этого сообщалось, что инцидент произошел во Владивостоке на улице Приходько. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пожилой мужчина рукой задевает Toyota Mark, водитель выбегает из автомобиля и несколько раз ударяет пешехода по лицу.

Кроме того, у пожилого мужчины врачи зафиксировали перелом лицевой кости.

Уточняется, что за рулем автомобиля Toyota Mark был 35-летний профессиональный спортсмен, который всего получил восемь штрафов.

Ранее ребенка спасли из закрытой машины в Хабаровском крае.

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