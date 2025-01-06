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Владивостокец на Toyota Mark избил пожилого пешехода и попал на видео

Во Владивостоке на видео попало, как водитель избил пожилого пешехода
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Depositphotos

Во Владивостоке водитель автомобиля Toyota Mark X избил пожилого пешехода за то, что тот рукой задел его машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Вечером на улице Приходько, в районе железнодорожного переезда на Луговой, произошел инцидент с участием водителя на Toyota Mark X и пешехода», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлели уличные камеры. На кадрах видно, как пожилой мужчина переходит дорогу, при этом белый автомобиль останавливается на пешеходном переходе, хотя дистанция между другой машиной позволяет ему проехать вперед. Владивостокец рукой задевает Toyota Mark, водитель выбегает из автомобиля и несколько раз ударяет пожилого пешехода, после чего тот падает на асфальт. Автомобиль уезжает, а мужчина встает и идет по проезжей части за ним.

До этого сообщалось, что чебоксарец ударил девочку в автобусе, потому что она не уступила ему место.

Ранее челябинец напал на водителя автобуса.

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