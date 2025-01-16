Белгородец избил водителя и угнал его автомобиль, потому что не хотел ждать автобус

В Белгородской области мужчина избил водителя и угнал его автомобиль

В Белгородской области 10 января мужчина избил водителя и угнал его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Мужик избил автомобилиста в Старом Осколе и угнал его машину, потому что не захотел ждать автобус», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел во дворе микрорайона Жукова. К водителю Renault Sandero подошел мужчина и попросил подвезти его от больницы до дома. Хозяин машины отказался, поэтому белгородец побил владельца автомобиля, вытащил его из салона, сел в машину и уехал.

Уточняется, что мужчину оперативно поймали сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за кражу. В отношении белгородца возбудили уголовное дело за угон автомобиля. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что устроившему погоню владивостокцу в этом году уже вызывали полицию, потому что он отказался платить в кафе.

Ранее дагестанец показал, как перерезает провода от дорожных камер.