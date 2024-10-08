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В Москве возле БЦ «Ривер Плаза» автомобиль вылетел в реку и утонул

В Москве автомобиль упал в реку и утонул возле БЦ «Ривер Плаза»

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве автомобиль упал в реку возле БЦ «Ривер Плаза». Об этом сообщается в Telegram-канале «Маленькие Большие Новости».

«По данным нашего источника, пострадали люди. На месте произошел разлив топлива», — говорится в публикации.

Однако 360.ru в своем Telegram-канале передает, что пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. Сам автомобиль уже находится на дне. На место происшествия приехали сотрудники ДПС.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее известный рэпер A.V.G попал в ДТП и разбил свой Mercedes AMG GT.

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