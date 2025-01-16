В Дагестане водитель щипцами перерезал провода камеры ГИБДД и снял это на видео

В Дагестане водитель щипцами сломал камеру ГИБДД и опубликовал сторис в WhatsApp

В Дагестане водитель решил перерезать провода камеры ГИБДД и опубликовал это в сторис в WhatsApp. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Очумелые ручки по-дагестански: находчивый водятел в Нижнем Чирюрте показывает вам, как делать не надо. 39-летний креативщик перерезал щипцами провода камеры ГИБДД. Чтобы спокойно гонять и не оплачивать штрафы», — говорится в публикации.

Нарушителем оказался Абдурахман М. После публикации сторис видео разлетелось по соцсетям. Мужчину задержали.

До этого житель Подмосковья ворвался в магазин, разбил камеры и украл деньги после ссоры с бывшей девушкой.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября, в Одинцово был ограблен магазин «Господин Гусь». Действия злоумышленника попали на записи камер уличного видеонаблюдения, мужчина разбил дверь торговой точки и проник в торговый зал.

Ранее в Подмосковье женщина избила палкой машину свекра.