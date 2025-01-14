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В Подмосковье женщина избила палкой машину свекра

В Барвихе женщина обиделась на свекра и побила его машину палкой
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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Барвихе женщина побила палкой автомобиль бывшего свекра в результате конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

«Ремонт обойдется в 200 тыс. рублей. После обращения 64-летнего мужчины полицейские выяснили, что «в ходе бытового конфликта на почве личной неприязни» его бывшая невестка разбила деревянной палкой лобовое стекло, а также нанесла несколько ударов по капоту автомобиля», — говорится в публикации.

В результате было решено возбудить уголовное дело. Задержанной вручили обязательство о явке.

До этого житель Подмосковья ворвался в магазин, разбил камеры и украл деньги после ссоры с бывшей девушкой.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября, в Одинцово был ограблен магазин «Господин Гусь». Действия злоумышленника попали на записи камер уличного видеонаблюдения, мужчина разбил дверь торговой точки и проник в торговый зал.

Ранее начальника регионального ГИБДД отправили в тюрьму из-за знакомого.

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